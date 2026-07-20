Mondiali Spagna campione del mondo | battuta l' Argentina 1-0 ai supplementari 2° trionfo per le Furie Rosse - VIDEO

La Spagna ha vinto il mondiale 2026 battendo l'Argentina 1-0 ai supplementari. Il gol decisivo è stato segnato da Ferràn Torres, attaccante del Barcellona. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 dopo i tempi supplementari, senza ulteriori reti segnate durante i 90 minuti regolamentari.

I mondiali 2026 hanno visto il loro epilogo con la vittoria della Spagna sull'Argentina per 1 a 0 grazie al gol di Ferràn Torres, attaccante del Barcellona. Decisivo il gol del 26enne all'inizio del secondo tempo supplementare. Un gol che ha schiacciato via le paure e concesso alla Roja di gestire il vantaggio nei restanti minuti, dopo che l'Argentina era rimasta in 10 alla fine del secondo tempo regolamentare per la sciagurata espulsione di Enzo Fernandez. Per le Furie Rosse si tratta del secondo trionfo della loro storia, 16 anni dopo il successo in Sudafrica nel 2010. Per Lamine Yamal e per una generazione dorata di giovani talenti si tratta della definitiva consacrazione mondiale, arrivata spezzando il sogno del bis consecutivo dell'Albiceleste. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Highlights: Italia-Spagna 1-1 (5-3 d.c.r.) | Semifinale | Under 17 EURO 2026

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