Finale Mondiali 2026 Spagna-Argentina 1-0 La Roja campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia
La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina con il punteggio di 1-0, conquistando il secondo titolo mondiale nella sua storia. La partita si è giocata al MetLife Stadium di New York. Prima del calcio d’inizio, la Fifa ha organizzato una cerimonia di chiusura con musica, spettacoli e ospiti internazionali. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra europea, che ha festeggiato il titolo sul campo.
È il giorno della finalissima dei Mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York va in scena l’ultimo atto del torneo con la sfida tra Spagna e Argentina, ma prima del calcio d’inizio la Fifa ha organizzato una grande cerimonia di chiusura ricca di musica, spettacolo e ospiti internazionali. Sul palco si alternano artisti di fama mondiale, mentre cresce l’attesa per la sfida tra la Roja di Luis de la Fuente e l’Albiceleste di Lionel Scaloni, trascinata ancora una volta da Lionel Messi. Segui con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla finale dei Mondiali 2026. 106? – GOL DELLA SPAGNA! FERRAN TORRES SBLOCCA LA FINALE La Roja rompe l’equilibrio nel primo minuto del secondo tempo supplementare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Verso Spagna-Argentina: la presentazione della finale dei Mondiali
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