finale mondiali 2026 spagna argentina 1 0 la roja campione del mondo per la seconda volta nella sua storia

Notizia in breve

La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina con il punteggio di 1-0, conquistando il secondo titolo mondiale nella sua storia. La partita si è giocata al MetLife Stadium di New York. Prima del calcio d’inizio, la Fifa ha organizzato una cerimonia di chiusura con musica, spettacoli e ospiti internazionali. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra europea, che ha festeggiato il titolo sul campo.