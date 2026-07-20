Finale Mondiali 2026 Spagna-Argentina 1-0 La Roja campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia

Da thesocialpost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina con il punteggio di 1-0, conquistando il secondo titolo mondiale nella sua storia. La partita si è giocata al MetLife Stadium di New York. Prima del calcio d’inizio, la Fifa ha organizzato una cerimonia di chiusura con musica, spettacoli e ospiti internazionali. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra europea, che ha festeggiato il titolo sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È il giorno della finalissima dei Mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York va in scena l’ultimo atto del torneo con la sfida tra Spagna e Argentina, ma prima del calcio d’inizio la Fifa ha organizzato una grande cerimonia di chiusura ricca di musica, spettacolo e ospiti internazionali. Sul palco si alternano artisti di fama mondiale, mentre cresce l’attesa per la sfida tra la Roja di Luis de la Fuente e l’Albiceleste di Lionel Scaloni, trascinata ancora una volta da Lionel Messi. Segui con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla finale dei Mondiali 2026. 106? – GOL DELLA SPAGNA! FERRAN TORRES SBLOCCA LA FINALE La Roja rompe l’equilibrio nel primo minuto del secondo tempo supplementare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

finale mondiali 2026 spagna argentina 1 0 la roja campione del mondo per la seconda volta nella sua storia
© Thesocialpost.it - Finale Mondiali 2026, Spagna-Argentina 1-0. La Roja campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Verso Spagna-Argentina: la presentazione della finale dei Mondiali

Video Verso Spagna-Argentina: la presentazione della finale dei Mondiali

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina 0-1, la Roja è Campione del Mondo per la seconda volta nella storiaLa Spagna ha vinto la finale mondiale per la seconda volta nella sua storia, battendo 1-0 l'Argentina al MetLife Stadium.

Spagna Argentina 1-0: Roja campione del MondoLa Spagna ha vinto 1-0 contro l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York.

Temi più discussi: La Spagna è in finale ai Mondiali; Spagna-Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: risultato e aggiornamenti della partita di domenica 19 luglio LIVE; Blog | Finale Mondiali 2026: ce n'è abbastanza per tifare Spagna in modo incondizionato; Mondiali 2026, in corso la finale Spagna-Argentina 0-0. LIVE.

finale mondiali finale mondiali 2026 spagnaSpagna campione del mondo 2026: Ferran Torres decide la finale al 106?, Argentina ko 1-0Spagna campione del mondo 2026: 1-0 all'Argentina nella finale con gol di Ferran Torres al 106'. Recap della partita, regole dei supplementari e cronaca della finale mondiale. napolike.it

finale mondiali finale mondiali 2026 spagnaSpagna-Argentina 1-0 dts in finale ai Mondiali 2026, gol di Ferran Torres: gli highlights della partitaIn diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web