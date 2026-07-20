Spagna campione del Mondo il trionfo arriva in volo | lo scherzo agli argentini e la suspense che fa esplodere l’aereo | VIDEO

Notizia in breve

Durante il volo di ritorno, un gruppo di spagnoli ha fatto partire uno scherzo agli argentini a bordo dell’aereo. Sono stati diffusi due video che mostrano la scena, diventati virali, dopo la finale vinta dalla Spagna. La squadra spagnola ha conquistato il secondo titolo mondiale, ma una parte della festa si è svolta anche in volo, lontano dalle celebrazioni ufficiali.