Spagna campione del Mondo il trionfo arriva in volo | lo scherzo agli argentini e la suspense che fa esplodere l’aereo | VIDEO
Durante il volo di ritorno, un gruppo di spagnoli ha fatto partire uno scherzo agli argentini a bordo dell’aereo. Sono stati diffusi due video che mostrano la scena, diventati virali, dopo la finale vinta dalla Spagna. La squadra spagnola ha conquistato il secondo titolo mondiale, ma una parte della festa si è svolta anche in volo, lontano dalle celebrazioni ufficiali.
Due filmati diventano virali dopo la finale. La Spagna conquista il suo secondo Mondiale, ma una parte della festa più curiosa non si è consumata negli stadi o nelle piazze. È esplosa a migliaia di metri d’altezza, a bordo di due diversi aerei, protagonisti di due video diventati rapidamente virali sui social. Le immagini raccontano due scene differenti ma unite dallo stesso finale: l’esplosione di gioia per il trionfo della Roja. Lo scherzo del pilota agli argentini. Nel primo filmato il comandante decide di giocare con le emozioni dei passeggeri argentini. Attraverso l’altoparlante annuncia: “Purtroppo solo una squadra poteva vincere la finale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO Le COINCIDENZE col 2010 sono ASSURDE
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