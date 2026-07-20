Un pilota spagnolo ha annunciato ai passeggeri che l'Argentina aveva vinto la Coppa del Mondo durante una finale dei Mondiali, suscitando inizialmente entusiasmo tra i tifosi argentini a bordo. Poco dopo, è stato chiarito che si trattava di uno scherzo e che l'informazione era falsa. L'episodio si è verificato su un volo con passeggeri argentini che avevano perso il collegamento durante la partita.

Prima l'esplosione di gioia, poi il gelo totale. Su un aereo pieno di tifosi argentini rimasti senza collegamento durante la finale dei Mondiali, il comandante – spagnolo – ha lasciato intendere dall'altoparlante che l' Argentina avesse vinto la Coppa del Mondo, scatenando i festeggiamenti a bordo. Pochi secondi dopo ha svelato la verità – campione del mondo è la Spagna – e in cabina è calato il silenzio. Il video della beffa è diventato virale. A raccontare la vicenda è la CNN, che ha raccolto anche la testimonianza di uno dei passeggeri. Secondo il racconto, il comandante ha preso il microfono con tono solenne e ha spiegato che la finale era stata combattuta fino alla fine, decisa ai supplementari, e che entrambe le squadre avevano dato tutto, «ma una finale mondiale, purtroppo, può vincerla soltanto una». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - «Congratulazioni ai compatrioti argentini»: lo scherzo del pilota spagnolo che illude i passeggeri - VIDEO

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