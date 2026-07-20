La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali 2026 contro l’Argentina, con un punteggio di 1-0 ai supplementari. La partita si è conclusa senza reti nei tempi regolamentari, terminando sullo 0-0. La gara è stata decisa da un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. L’Argentina ha giocato in dieci per l’espulsione di un giocatore durante la partita. La finale si è disputata al MetLife Stadium di New York.

LA FINALE. Decisa ai supplementari dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Gli argentini in dieci per l’espulsione id La Spagna ha vinto i Mondiali 2026: nella finale al MetLife Stadium di New York, ha battuto l’Argentina 1-0, con un gol di Ferran Torres al 1’ del secondo tempo supplementare. La Roja trionfa nel segno di Ferran Torres. La Spagna batte l’Argentina 1-0 e diventa la prima nazionale a vincere due volte il campionato del mondo nel Ventunesimo secolo, sedici anni dopo l’impresa del 2010. Il duello generazionale annunciato tra Messi e Yamal lo decide un terzo volto del Barcellona, che finora non aveva ancora segnato in questo Mondiale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La Spagna è campione del mondo, decisivo Ferran Torres. Argentina al tappeto

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La Spagna è Campione del Mondo! Battuta l'Argentina ai supplementari

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