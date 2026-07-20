Spagna campione del mondo De La Fuente esalta i suoi | Sono un esempio per tutta la nazione

Dopo la vittoria in finale contro l’Argentina, il commissario tecnico della nazionale spagnola ha dichiarato che il successo rappresenta un esempio per tutta la nazione. Le sue parole sono state pronunciate nel postpartita, mentre la squadra celebrava il titolo mondiale. La squadra spagnola, campione del mondo, si è aggiudicata il trofeo con il punteggio finale che ha sancito il risultato decisivo.

Spagna campione del mondo, De La Fuente celebra il trionfo contro l’Argentina: le parole del commissario tecnico nel postpartita. La Spagna si gode il trionfo mondiale dopo la vittoria in finale contro l’ Argentina. Nel post partita, il commissario tecnico Luis De La Fuente ha analizzato con lucidità il successo della Roja, sottolineando il valore storico del percorso compiuto dai suoi giocatori nel Mondiale 2026. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il tecnico spagnolo ha parlato con orgoglio di un gruppo compatto, cresciuto attorno a un’identità precisa e capace di confermarsi ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Luis de la Fuente hails Spain's family spirit after World Cup triumph | FIFA World Cup 2026™

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