Luis de la Fuente ha commentato la vittoria della Spagna al Mondiale, affermando di non poter esprimere come si sente. Dopo la vittoria, ha rivolto un saluto all’“esempio” rappresentato dalla squadra. Non sono mancate reazioni sui social, con alcuni utenti che hanno discusso sulle parole del tecnico. La sua dichiarazione è arrivata pochi minuti dopo la fine della partita, senza ulteriori dettagli sul suo stato emotivo.

2026-07-20 01:18:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Luis de la Fuente era senza parole e nuotava nell’orgoglio dopo che la Spagna è stata incoronata campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battendo l’Argentina 1-0 ai tempi supplementari al MetLife Stadium nel New Jersey per completare la più grande doppietta di questo sport. Ferran Torres ha risolto una delle più belle finali di Coppa del Mondo degli ultimi tempi con un tiro da distanza ravvicinata al 106esimo minuto, arrivando a trasformare dopo che Nico Williams aveva tirato di nuovo in area un cross. È stato un gol... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - De la Fuente saluta l'”esempio” della Spagna dopo la vittoria del Mondiale: “Non posso davvero dirvi come mi sento”

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