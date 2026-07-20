Spagna campione del mondo | batte l’Argentina in 10 1-0 ai supplementari grazie a Ferran Torres L' addio di Messi
La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali contro l'Argentina, conclusa 1-0 dopo i supplementari. La rete decisiva è stata realizzata da Ferran Torres. La partita si è conclusa con il ritiro internazionale di Lionel Messi, che non ha portato a casa il titolo. La gara è durata oltre il tempo regolamentare, con la vittoria che è arrivata nel secondo tempo supplementare. La Spagna si è aggiudicata il trofeo dopo una partita combattuta.
La carriera clamorosa di Lionel Messi non si chiude con un finale hollywoodiano. A portarsi a casa la coppa del mondo in una finalissima molto americana sono i campioni d’Europa della Spagna, che hanno, però, faticato più del previsto. L’undici di De la Fuente schiaccia in difesa l’Argentina, che non tira quasi mai nello specchio della porta ma non trova l’occasione giusta per mettere in discesa la finale. Dopo tante occasioni sprecate, a rovinare i piani dell’Argentina è il fallo a centrocampo di Enzo Fernandez, che costringe l’undici di Scaloni a giocare i supplementari in dieci. Alla fine la muraglia albiceleste crolla all’inizio del secondo supplementare con la botta mancina di Ferran Torres. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un pensiero caloroso va a Lele Adani Spagna campione del mondo batte l'Argentina 1-0
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