Spagna campione del mondo | batte l’Argentina in 10 1-0 ai supplementari grazie a Ferran Torres L' addio di Messi

Notizia in breve

La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali contro l'Argentina, conclusa 1-0 dopo i supplementari. La rete decisiva è stata realizzata da Ferran Torres. La partita si è conclusa con il ritiro internazionale di Lionel Messi, che non ha portato a casa il titolo. La gara è durata oltre il tempo regolamentare, con la vittoria che è arrivata nel secondo tempo supplementare. La Spagna si è aggiudicata il trofeo dopo una partita combattuta.