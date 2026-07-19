Spagna Argentina 1-0 | Roja campione del mondo Ferran Torres decisivo ai supplementari per il trionfo iberico!

Da calcionews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha battuto l’Argentina 1-0 ai supplementari. La partita si è giocata al MetLife Stadium di New York. Ferran Torres ha segnato il gol decisivo durante il tempo supplementare, portando la Spagna a conquistare il titolo. La sfida ha visto le due nazionali affrontarsi in una finalissima molto combattuta.

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Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 1-0: sintesi e moviola. 114? GOL ANNULLATO FERRAN TORRES – Yamal in profondità per Ferran Torres che non sbaglia nell’uno contro uno con Dibu. Bandierina su però poi, fuorigioco. 106? GOL FERRAN TORRES – LA SPAGNA LA SBLOCCA! Traversone dalla destra, sponda di testa di Nico Williams per la conclusione chirurgica sotto la traversa di Ferran. 105? Occasione Merino – Sfiora il gol il calciatore dell’Arsenal con il suo inserimento, ma senza successo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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