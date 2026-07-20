La Spagna ha vinto il suo secondo titolo mondiale battendo l’Argentina 1-0 nei supplementari in finale, giocata il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford. La partita è terminata in parità dopo i tempi regolamentari e si è decisa nel secondo tempo supplementare. La vittoria è arrivata grazie a un gol segnato durante i tempi supplementari. La finale si è svolta davanti a un pubblico internazionale, con entrambe le squadre che hanno dato vita a una partita molto combattuta.

La Spagna si Laurea Campione del Mondo per la Seconda Volta. Il 19 luglio 2026, presso il MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, si è consumata una finale storica: la Spagna ha conquistato il suo secondo titolo di Campione del Mondo battendo l’Argentina con un punteggio di 1-0. La rete decisiva è stata messa a segno da Ferran Torres durante il secondo tempo supplementare, dopo una partita dominata dal possesso palla e dalle azioni offensive spagnole. Fin dal fischio d’inizio, le due formazioni hanno mostrato cautela. L’Argentina ha optato per una strategia difensiva, mentre la Spagna, sin dall’inizio, ha cercato di mettere pressione. Al 5° minuto, Yamal ha avuto l’opportunità di portare in vantaggio le Furie Rosse, ma il suo tiro è stato deviato da un difensore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Spagna campione del mondo: Argentina sconfitta nei supplementari in una finale emozionante.

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Spain Are World Cup Champions! Spain vs Argentina Final ; Lamine Yamal Defeats Messi

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#Spagna Campione del Mondo e più che meritatamente. Tranne che nei pochi disperati minuti finali l' #Argentina non ha mai tirato in porta ne ci ha provato, al contrario degli spagnoli unici a fare la partita e a creare occasioni. #Messi saluta ma lascio un segn x.com

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