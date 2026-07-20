La Spagna ha vinto il Mondiale 2026, battendo in finale l’Argentina 1-0 al MetLife Stadium di East Rutherford. Il gol decisivo di Ferran Torres, su assist di Nico Williams, è arrivato al 106° minuto dei supplementari. La partita ha visto Messi e l’Argentina arrendersi dopo aver resistito fino ai tempi supplementari. La vittoria della Spagna segna il ritorno sul podio mondiale dopo 16 anni.

Sedici anni dopo il Sudafrica, la Spagna torna sul tetto del mondo. Al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, la Roja ha battuto 1-0 l’Argentina campione in carica, decidendo la finale al 106? con un gol di Ferran Torres su assist di Nico Williams. Per gli iberici è la seconda stella della storia, dopo quella conquistata nel 2010, e la squadra di Luis de la Fuente diventa la prima nazionale del Ventunesimo secolo a vincere due volte la Coppa del Mondo. Una finale decisa ai supplementari. La partita si è aperta con la Spagna subito propositiva: al primo affondo Lamine Yamal si è procurato un tiro deviato da Lisandro Martínez, bloccato senza troppi patemi dal portiere Emiliano Martínez. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Spagna campione del mondo 2026: Ferran Torres stende l’Argentina, Messi si arrende ai supplementari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO! La decide FERRAN TORRES!

Notizie e thread social correlati

Spagna campione del mondo: batte l’Argentina in 10. 1-0 ai supplementari grazie a Ferran Torres. L'addio di MessiLa Spagna ha vinto la finale dei Mondiali contro l'Argentina, conclusa 1-0 dopo i supplementari.

La Spagna è campione del mondo: decide Ferran Torres nei supplementari. Messi e l'Argentina abdicanoLa Spagna ha vinto la finale del Mondiale contro l’Argentina con un gol di Ferran Torres nei supplementari.

Temi più discussi: La Spagna è campione del mondo: il trionfo della Roja restituisce dignità a un Mondiale segnato da politica, arroganza e servilismo; Spagna campione del mondo: Argentina battuta ai supplementari, decide Ferran Torres; La delusione dei tifosi argentini al gol di Ferran Torres; Spagna batte Argentina e fa suo il secondo Mondiale della sua storia.

Spagna campione del mondo: Ferran Torres piega l'Argentina ai supplementari e scrive la storia x.com

La Spagna batte l'Argentina 1-0 per vincere la Coppa del Mondo grazie al gol di Ferran Torres reddit

Spagna campione del mondo, a Roma la festa dei tifosi a Campo de' FioriLa Spagna è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale contro l'Argentina la Roja supera 1-0 la nazionale sudamericana detentrice del trofeo e completa il passaggio di co ... ilsecoloxix.it

Spagna campione del mondo! L'Argentina di Messi surclassata, Ferran Torres decisivo ai supplementariFinale a senso unico dominata dalla Roja, Scaloni tra infortuni e difensori lascia fuori Lautaro Martinez dalla partita. Enzo Fernandez espulso nei tempi regolamentari ... tuttosport.com