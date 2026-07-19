La Spagna è campione del mondo | decide Ferran Torres nei supplementari Messi e l' Argentina abdicano
La Spagna ha vinto la finale del Mondiale contro l’Argentina con un gol di Ferran Torres nei supplementari. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0. La formazione spagnola ha schierato un 4-2-3-1, con Unai Simon in porta e vari difensori e centrocampisti titolari. L’Argentina, con Lionel Messi in campo, ha perso la possibilità di difendere il titolo mondiale. La rete decisiva è arrivata al primo minuto dei tempi supplementari.
Spagna-Argentina 1-0 RETI: 1'sts Ferran Torres. SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6; Porro 6, Laporte 6.5 (9'pts E.Garcia 6), Cubarsì 6, Cucurella 6; Rodri 6.5 (9'pts Zubimendi 6), Fabian Ruiz 6 (17'st Pedri 6); Lamine Yamal 6.5, Dani Olmo 6.5 (30'st Merino 6.5), Baena 6.5 (30'st Nico Williams 7); Oyarzabal 6 (17'st Ferran Torres 8). In panchina: Raya, J. Garcìa, Pubill, Llorente, Grimaldo, Gavi, Iglesias, Munoz, Pino. Allenatore: De la Fuente 7. ARGENTINA (4-4-2): E.Martinez 6.5; Montiel 5.5 (13'st Molina 6), Romero 6 (25'st Medina 5.5), Lisandro Martinez 6 (44'pt Otamendi 6), Tagliafico 6.5; De Paul 5 (25'st Simeone 6), Enzo Fernandez 4. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
LA SPAGNA È CAMPIONE DEL MONDO PER LA SECONDA VOLTA - FERRAN TORRES LA DECIDE AI SUPPLEMENTARI
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