La Spagna è campione del mondo | decide Ferran Torres nei supplementari Messi e l' Argentina abdicano

Notizia in breve

La Spagna ha vinto la finale del Mondiale contro l’Argentina con un gol di Ferran Torres nei supplementari. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0. La formazione spagnola ha schierato un 4-2-3-1, con Unai Simon in porta e vari difensori e centrocampisti titolari. L’Argentina, con Lionel Messi in campo, ha perso la possibilità di difendere il titolo mondiale. La rete decisiva è arrivata al primo minuto dei tempi supplementari.