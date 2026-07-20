La finale del Mondiale 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha conquistato il secondo titolo nella sua storia a distanza di sedici anni dal primo. La partita si è svolta allo stadio MetLife di East Rutherford, negli Stati Uniti, e oltre al risultato sportivo sono stati registrati diversi episodi controversi e tesi, che hanno attirato l’attenzione e alimentato discussioni tra tifosi e media.

East Rutherford (Stati Uniti), 20 luglio 2026 - La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, sedici anni dopo il trionfo del 2010, ma la notte del MetLife Stadium resterà negli annali anche per motivi che poco hanno a che fare con il calcio giocato. La finale contro l'Argentina, decisa soltanto al 106' da un gol di Ferran Torres su assist di Nico Williams, si è trasformata nel finale in un lungo strascico di tensione e un gesto di scortesia degli argentini che ha fatto discutere l'intero mondo del pallone. Un finale acceso: protagonista Paredes. La partita, tatticamente chiusa e avara di emozioni nei novanta minuti regolamentari, ha preso una piega drammatica in pieno recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spagna-Argentina: tutti gli episodi che hanno infiammato la finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spain And Argentina's Path to the World Cup Finals

Notizie e thread social correlati

Una notte di nervi tesi: tutti gli episodi che hanno infiammato Francia-ParaguayDurante la partita tra Francia e Paraguay, la squadra sudamericana ha mostrato un gioco molto aggressivo, considerato scorretto dai francesi.

Moviola Spagna Argentina: gli episodi dubbi del match diretto da Vincic Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, diverse azioni sono state soggette a revisione tramite la moviola.

Temi più discussi: Mondiali di Calcio 2026 2026 - Spagna - Argentina 1-0: Highlights - Video; Spagna - Argentina (1-0) Mondiali 2026; Spagna-Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: risultato e aggiornamenti della partita di domenica 19 luglio LIVE; Mondiali 2026, stasera la finalissima Spagna-Argentina.

MONDIALI | Pugni, manate e Paredes espulso, Spagna-Argentina in finale é rissa. Al termine l'ex Roma si scaglia su Eric e Gavi: prima l'alterco Molina-Rodri. #ANSA x.com

La Spagna ha vinto contro l'Argentina reddit

Spagna-Argentina: tutti gli episodi che hanno infiammato la finaleEast Rutherford (Stati Uniti), 20 luglio 2026 - La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, sedici anni dopo il trionfo del 2010, ma la notte del MetLife Stadium resterà negl ... sport.quotidiano.net

Mondiali: pugni, manate e Paredes espulso, Spagna-Argentina in finale é rissa(ANSA) - ROMA, 20 LUG - La gioia della Spagna, la delusione dell'Argentina e la finalissima dei mondiali finisce in rissa. Dopo il fischio finale del match giocato a New York Leandro Paredes, apparso ... tuttosport.com