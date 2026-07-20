Moviola Spagna Argentina | gli episodi dubbi del match diretto da Vincic
Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, diverse azioni sono state soggette a revisione tramite la moviola. Sono stati evidenziati alcuni episodi controversi, tra cui un possibile fallo nell’area di rigore e un intervento giudicato ambiguo in fase di conclusione. La revisione delle immagini ha portato a decisioni variate da parte degli arbitri, senza modificare il risultato finale della partita. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra argentina.
Moviola Spagna Argentina: gli episodi dubbi del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. La moviola di Spagna Argentina, con gli episodi dubbi della sfida valida per la finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro lo sloveno Vincic. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. PRIMO TEMPO Il primo fallo è di Pedro Porro che entra in ritardo su Nico Gonzalez. Al 4? protesta Montiel che fa un blocco su Alex Baena e viene sanzionato, si lamenta di una trattenuta reciproca. Al 15? Mac Allister entra deciso su Dani Olmo, il giallo sarebbe stato giusto, primo intervento di una certa rilevanza non valutato come si deve da Vincic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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