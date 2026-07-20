Moviola Spagna Argentina | gli episodi dubbi del match diretto da Vincic 

Notizia in breve

Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, diverse azioni sono state soggette a revisione tramite la moviola. Sono stati evidenziati alcuni episodi controversi, tra cui un possibile fallo nell’area di rigore e un intervento giudicato ambiguo in fase di conclusione. La revisione delle immagini ha portato a decisioni variate da parte degli arbitri, senza modificare il risultato finale della partita. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra argentina.