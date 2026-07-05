Durante la partita tra Francia e Paraguay, la squadra sudamericana ha mostrato un gioco molto aggressivo, considerato scorretto dai francesi. La gara si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un rigore realizzato da un attaccante del Real Madrid. Al termine dell’incontro, il giocatore francese ha criticato apertamente il comportamento degli avversari, senza però specificare ulteriori dettagli. La partita ha generato tensioni tra le due squadre, con episodi che hanno alimentato discussioni sul fair play.

Philadelphia (Stati Uniti), 5 luglio 2026 - Non le ha mandate a dire Kylian Mbappé al termine della partita. La Francia batte il Paraguay 1-0, grazie al gol su rigore della stella del Real Madrid, ma la gara molto sporca giocata dai sudamericani non è andata giù ai transalpini. "Pensavamo di poter giocare con lo smoking. Ma abbiamo dimostrato di saper sporcarci anche le mani di m..", ha dichiarato al termine della partita Mbappé, al diciannovesimo gol ai Mondiali in altrettante partite in carriera. Una serata che si era fatta rovente già prima del fischio d'inizio. Le dichiarazioni di Chilavert pre-partita. L'ex portiere del Paraguay José... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una notte di nervi tesi: tutti gli episodi che hanno infiammato Francia-Paraguay

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why did the police summon Ly Tu Tiêns former mother in law for questioning

Notizie e thread social correlati

Moviola Paraguay Francia: gli episodi dubbi del match diretto da Ilgiz TantashevDurante il match degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Paraguay e Francia, sono stati discussi alcuni episodi controversi.

Moviola Germania Paraguay, tutti gli episodi dubbi del match diretto dall’arbitro Jalal JayedDurante i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 tra Germania e Paraguay, sono stati rivisti alcuni episodi tramite moviola.

Temi più discussi: Paraguay agli ottavi, Germania sconfitta ai rigori per la prima volta e già fuori dai Mondiali. Numeri e record dell'impresa dei...; Mondiali 2026, sedicesimi di finale: Germania e Olanda fuori dai rigori, il Brasile sfugge al Giappone; MONDIALE 2026 . Germania e Olanda fuori ai rigori, il Brasile soffre ma vola agli ottavi; Germania Paraguay 1-1 (4-3 d.c.r.): la Mannschaft eliminata ai Mondiali 2026.

La Francia batte di misura il Paraguay. Polemiche per i troppi falli dei sudamericani, Deschamps: Degli insulti ne avrei fatto a menoCon un catenaccio in purezza della vecchia scuola, il Paraguay incrina i meccanismi offensivi della Francia, satura gli spazi, impedisce agli avversari lo spettacolo che avevano prodotto nei match pre ... gazzettadiparma.it

Mbappé e 90' di battaglia con il Paraguay: falli, insulti e provocazioni. E non stringe la mano a GillIl dieci della Francia, autore del gol decisivo su rigore, a fine partita si è lasciato andare a esultanze smodate dopo una partita trascorsa a subire interventi duri ... msn.com

Il momento in cui il Paraguay ha sorpreso la Germania ai rigori reddit