spagna argentina scaloni crolla in sala stampa e va via in lacrime

Notizia in breve

L’allenatore dell’Argentina si è commosso e ha lasciato la sala stampa in lacrime dopo la sconfitta ai Mondiali contro la Spagna. Ha dichiarato che per proseguire ci sono molte difficoltà, e ha parlato di dover ricostruire un gruppo che difficilmente si riformerà. Scaloni si è mostrato visibilmente scosso, senza risparmiarsi nel parlare della situazione della squadra. Dopo il match, si è allontanato senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.