Spagna-Argentina Scaloni crolla in sala stampa e va via in lacrime
L’allenatore dell’Argentina si è commosso e ha lasciato la sala stampa in lacrime dopo la sconfitta ai Mondiali contro la Spagna. Ha dichiarato che per proseguire ci sono molte difficoltà, e ha parlato di dover ricostruire un gruppo che difficilmente si riformerà. Scaloni si è mostrato visibilmente scosso, senza risparmiarsi nel parlare della situazione della squadra. Dopo il match, si è allontanato senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.
Lionel Scaloni non riesce a trattenere le lacrime in sala stampa dopo la sconfitta dell’Argentina ai Mondiali: “Per andare avanti servono molte cose soprattutto ripartire da zero, riformare un gruppo come questo che difficilmente si riformerà. Mi piange il cuore, mi dispiace”. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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