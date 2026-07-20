Il crollo di Scaloni in sala stampa interrompe la conferenza e va via in lacrime | Questo mi fa male

Lionel Scaloni si è commosso e ha interrotto la conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali. L’allenatore è uscito dalla stanza in lacrime, dicendo che la perdita gli provoca dolore. Non ha proseguito con le dichiarazioni e si è allontanato senza ulteriori commenti.

Lionel Scaloni non riesce a trattenere le lacrime in sala stampa dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali: "Mi fa male nel profondo. Mi dispiace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jasmine Paolini in lacrime in conferenza stampa: “Il piede fa male, dovrò prendermi del tempo”Jasmine Paolini si è ritirata dal Roland Garros al secondo turno, sconfitta in rimonta dall’argentina Sierra con i punteggi di 3-6, 6-4, 6-3.

Marco Bezzecchi: “Dopo Assen mi fa male tutto, ma noi piloti siamo delle bestie. Mi girano ancora”Dopo la gara di Assen, il pilota ha riferito di dolori diffusi e stanchezza, ma ha affermato di essere determinato a continuare la corsa al titolo in...

Temi più discussi: Scaloni esalta l'Argentina: Questo gruppo è difficile da spiegare, è qualcosa di speciale; La lezione di De la Fuente a Scaloni al corso per allenatori: l'insegnante affronta l'allievo; De la Fuente contro Scaloni: l'allenatore e la sua squadra si contendono il titolo mondiale del 2026.; Spagna giusta campione del mondo.

Il crollo di Scaloni in sala stampa, interrompe la conferenza e va via in lacrime: Questo mi fa maleLionel Scaloni non riesce a trattenere le lacrime quando sala stampa dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali: Mi fa male nel profondo ... fanpage.it

Paolo Maldini vorrebbe affidare la panchina ad Andrea Pirlo. La Lega Serie A e una parte dei media spingono per il grande nome, l’allenatore già consacrato. Poi però arriva il Mondiale e la realtà racconta un’altra storia. Carlo Ancelotti, uno dei tecnici più vi x.com

Pagina 1 | Scaloni disperato e inconsolabile: piange durante la conferenza e scappa viaIl ct dell'Argentina crolla dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna e lascia dubbi riguardo il suo futuro ... tuttosport.com

Quando farete il Post di Quando si sono resi conto con la faccia di Jude Bellingham? reddit