Il crollo di Scaloni in sala stampa interrompe la conferenza e va via in lacrime | Questo mi fa male

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lionel Scaloni si è commosso e ha interrotto la conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali. L’allenatore è uscito dalla stanza in lacrime, dicendo che la perdita gli provoca dolore. Non ha proseguito con le dichiarazioni e si è allontanato senza ulteriori commenti.

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Lionel Scaloni non riesce a trattenere le lacrime in sala stampa dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali: "Mi fa male nel profondo. Mi dispiace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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