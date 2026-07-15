Lionel Scaloni si è commosso durante un discorso dopo la vittoria contro l'Inghilterra, che ha permesso alla squadra di raggiungere la seconda finale mondiale consecutiva. La partita si è conclusa con una rimonta dell'Argentina, che ha conquistato il passaggio alla fase successiva del torneo. Scaloni ha espresso contentezza per il risultato e ha elogiato i giocatori, sottolineando come continuino a sorprendere durante la competizione.

Lionel Scaloni in lacrime per l'Argentina che rimonta l'Inghilterra e conquista la seconda finale mondiale consecutiva dopo la vittoria nel 2022. Dopo la sfida con la Francia di quattro anni fa, stavolta sarà sfida con la Spagna a New York., Scaloni emozionato appena dopo il 2-1 sui Tre Leoni: "Sono contento per la nostra gente e per il Paese, è difficile far capire alla gente cosa hanno dimostrato questi giocatori. Non smettono mai di stupirmi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Scaloni in lacrime: "Felice per il Paese, i miei giocatori non smettono di sorprendere"

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