Spagna-Argentina record tv per la finale del Mondiale ma l'Italia resta prima

La finale tra Spagna e Argentina del Mondiale 2026 ha registrato 15,7 milioni di spettatori medi in televisione in Spagna, con un share dell’87,1%. Nonostante il record di ascolti nel paese, l’Italia continua a detenere il primato di pubblico complessivo per le finali mondiali. La partita è stata la più vista in TV in Spagna per una finale iridata.

La finale Spagna-Argentina del Mondiale 2026 è il match di una finale iridata più vista nella tv spagnola, con 15,7 milioni di media e l'87,1% di share. Ma il record assoluto resta italiano, ed è ancora più alto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Record Storico Spagna-Argentina: La Finale Mondiale da 48 Squadre!

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