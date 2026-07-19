La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina sarà la prima dal 1930 a essere disputata interamente in una sola lingua. L'evento si terrà allo stadio del New Jersey e rappresenta un record per la storia della competizione. È la prima volta che si verifica una finale con questa caratteristica da quasi un secolo. La partita è prevista tra poche ore e conclude il torneo mondiale di quest'anno.

Spagna Argentina è già storia: sarà la prima finale Mondiale “monolingua” dal 1930, un evento raro che non si verificava dalla primissima edizione. La lunga attesa sta per finire: la finale dei Mondiali al MetLife Stadium del New Jersey è ormai alle porte. L’epilogo del torneo nordamericano mette di fronte due nazionali che più di tutte hanno acceso l’immaginazione dei tifosi: da una parte la Spagna del talento cristallino di Lamine Yamal, dall’altra l’ Argentina guidata dal carisma intramontabile di Leo Messi, ancora una volta capace di trascinare l’Albiceleste fino all’atto conclusivo del Mondiali 2026. Ultime notizie Calcio Estero:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina da record: è la prima finale Mondiale “monolingua” dai tempi del 1930

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Record Storico Spagna-Argentina: La Finale Mondiale da 48 Squadre!

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