Domenica 19 luglio, al MetLife Stadium, si gioca la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. È la prima volta che queste due nazionali si affrontano in una finale di Coppa del Mondo. La partita rappresenta un evento senza precedenti, segnando un momento storico per il torneo. Entrambe le squadre sono arrivate a questa sfida dopo aver superato le fasi eliminatorie.

Domenica 19 luglio, Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo nella finalissima al MetLife Stadium. Un match che è già storia per una circostanza inedita E così siamo arrivati alla finale. Dopo 102 partite disputate sono rimaste Spagna e Argentina a contendersi la vittoria del Mondiale 2026. – calciomercato.it (foto Ansa) Il countdown per il verdetto è già cominciato. Domenica 19 luglio, dalle 21 ora italiana, sapremo chi iscriverà il suo nome nell’albo d’oro del torneo. Sarà ancora l’Argentina che punta al bis e a raggiungere le quattro vittorie di Italia, Germania e Brasile oppure la Spagna che di Mondiale ne ha vinto solo uno, sedici anni fa in Sudafrica nella finale tutta europea contro l’Olanda. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spagna-Argentina, una finale dei Mondiale unica nella storia: è la prima volta che accade

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La Finalissima tra Argentina e Spagna annullata le ragioni dietro la decisione

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#SpagnaArgentina: una finale storica Ci siamo. Domenica 19 luglio #Spagna e #Argentina si giocano il #Mondiale 2026. Da una parte la nazionale che ha dominato gli ultimi anni del calcio europeo, dall'altra i campioni del mondo in carica a caccia di u x.com

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