Spagna-Argentina le reazioni social | Lautaro fuori? Non lo meritava

Sul web si discutono le scelte di Scaloni nella finale tra Spagna e Argentina, con alcuni utenti che criticano la sostituzione di Lautaro Martinez, ritenuta ingiusta. Mentre altri elogiano il gol di Fernan Torres, il dibattito si concentra sull’andamento della partita e sulle decisioni tecniche. Nessuna opinione ufficiale, solo reazioni di tifosi e appassionati sui social.

Ecco come il mondo del web ha vissuto la finale del Mondiale disputata al New York New Stadium tra Spagna-Argentina: da chi critica le scelte di Scaloni a chi incorona l’autore del gol Fernan Torres. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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