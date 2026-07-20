Spagna-Argentina le reazioni social | Lautaro fuori? Non lo meritava

Da video.gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul web si discutono le scelte di Scaloni nella finale tra Spagna e Argentina, con alcuni utenti che criticano la sostituzione di Lautaro Martinez, ritenuta ingiusta. Mentre altri elogiano il gol di Fernan Torres, il dibattito si concentra sull’andamento della partita e sulle decisioni tecniche. Nessuna opinione ufficiale, solo reazioni di tifosi e appassionati sui social.

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Ecco come il mondo del web ha vissuto la finale del Mondiale disputata al New York New Stadium tra Spagna-Argentina: da chi critica le scelte di Scaloni a chi incorona l’autore del gol Fernan Torres. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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