Lautaro Martinez è arrivato nel ritiro dell’Argentina negli Stati Uniti, mentre sui social Nico Paz ha pubblicato un video in cui prende in giro il compagno di squadra. Il capitano dell’Argentina ha raggiunto il gruppo di giocatori, mentre il video di Paz ha attirato l’attenzione dei tifosi dell’Inter. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle reazioni o dettagli aggiuntivi.

di Lorenzo Vezzaro Il capitano Lautaro Martinez sbarca negli States e il siparietto social con il talento del Como scatena i tifosi dell’Inter. Archiviato il double con l’ Inter, per Lautaro Martinez è tempo di tuffarsi nella prestigiosa avventura del Mondiale negli Stati Uniti. Prima di raggiungere i compagni di Nazionale, l’attaccante argentino si è concesso una breve fuga a Madrid per rilassarsi qualche giorno insieme alla moglie e ad alcuni amici. Nelle scorse ore, però, il capitano nerazzurro è decollato alla volta di Kansas City, sede del quartier generale dell’ Argentina guidata dal commissario tecnico Lionel Scaloni. Il suo arrivo al ritiro dell’albiceleste non è certo passato inosservato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mondiale, Lautaro Martinez arriva nel ritiro dell’Argentina e Nico Paz lo prende in giro sui social

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