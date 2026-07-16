L'Argentina ha superato la semifinale e raggiunge la finale del Mondiale contro la Spagna. Lautaro Martinez ha segnato i gol decisivi nella vittoria della squadra sudamericana. La partita ha visto anche il confronto tra Leo Messi e il giovane talento spagnolo Lamine Yamal. La finale metterà di fronte le due nazionali, con l'Argentina che cerca il secondo titolo consecutivo e la Spagna il suo secondo titolo nella storia del torneo.

Sarà Argentina contro Spagna, i campioni del Sudamerica contro quelli d’Europa. Leo Messi contro Lamine Yamal, il passato e il futuro seduti insieme al tavolo che consegnerà a uno dei due il Mondiale che per l’ Albiceleste potrebbe essere il secondo consecutivo e per le Furie Rosse il secondo della storia. Una finale pazzesca, disegnata da una notte che l’Argentina difficilmente dimenticherà e che per emozioni avvicina quella della Mano de Dios di quarant’anni fa all’Atzeca di Città del Messico. Il nome inciso nella storia è quello di Lautaro Martinez, tenuto in panchina per ottanta minuti da Scaloni e lanciato nella mischia quando i suoi compagni stavano producendo il massimo sforzo per ribaltare l’Inghilterra avanti da inizio ripresa grazie a Gordon ma progressivamente collassata davanti alla linea della porta di Pickford. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lautaro Martinez trascina l’Argentina: sarà finale con la Spagna

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Lautaro Martinez scores Argentinas second goal against Jordan

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Gol di testa di Lautaro Martínez su un grande cross di Messi con il piede destro. reddit

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