Lautaro Martinez trascina l’Argentina | sarà finale con la Spagna
L'Argentina ha superato la semifinale e raggiunge la finale del Mondiale contro la Spagna. Lautaro Martinez ha segnato i gol decisivi nella vittoria della squadra sudamericana. La partita ha visto anche il confronto tra Leo Messi e il giovane talento spagnolo Lamine Yamal. La finale metterà di fronte le due nazionali, con l'Argentina che cerca il secondo titolo consecutivo e la Spagna il suo secondo titolo nella storia del torneo.
Sarà Argentina contro Spagna, i campioni del Sudamerica contro quelli d’Europa. Leo Messi contro Lamine Yamal, il passato e il futuro seduti insieme al tavolo che consegnerà a uno dei due il Mondiale che per l’ Albiceleste potrebbe essere il secondo consecutivo e per le Furie Rosse il secondo della storia. Una finale pazzesca, disegnata da una notte che l’Argentina difficilmente dimenticherà e che per emozioni avvicina quella della Mano de Dios di quarant’anni fa all’Atzeca di Città del Messico. Il nome inciso nella storia è quello di Lautaro Martinez, tenuto in panchina per ottanta minuti da Scaloni e lanciato nella mischia quando i suoi compagni stavano producendo il massimo sforzo per ribaltare l’Inghilterra avanti da inizio ripresa grazie a Gordon ma progressivamente collassata davanti alla linea della porta di Pickford. 🔗 Leggi su Panorama.it
Lautaro Martinez scores Argentinas second goal against Jordan
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Temi più discussi: Lautaro Martinez trascina l’Argentina: sarà finale con la Spagna; Messi trascina l'Argentina: battuta l'Inghilterra 2-1, è finale mondiale; Lautaro Martinez trascina l’Argentina ed esulta così: Il sogno continua, che meraviglia essere argentini!; Ai Mondiali di calcio Bellingham trascina l’Inghilterra in semifinale: affronterà l’Argentina. Due successi ai supplementari.
Lautaro Martinez è l'uomo in più dell'Argentina. Anche senza segnare tanto, si carica la squadra sulle spalle e trascina tutti Se l'Argentina dovesse conquistare i Mondiali 2026, Lautaro potrebbe diventare uno dei grandi favoriti per il Pallone d'Oro Seco facebook
Gol di testa di Lautaro Martínez su un grande cross di Messi con il piede destro. reddit
Lautaro Martinez trascina l’Argentina: sarà finale con la SpagnaNotte di emozioni incredibili ad Atlanta, decide una rete dell'attaccante interista. Messi (due assist) a un passo dalla leggenda. Domenica la sfida contro la Spagna di Lamine Yamal. panorama.it
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