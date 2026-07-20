Spagna-Argentina le pagelle della finale | Rodri leader totale 8 Fernandez il rosso è un disastro 4

Notizia in breve

Nella finale tra Spagna e Argentina, Rodri si è distinto come il giocatore più positivo, ricevendo un voto di 8 per la sua prestazione da leader. Fernandez ha invece ricevuto un 4, dopo aver ricevuto un cartellino rosso che ha pesato sulla squadra. Dani Olmo ha fornito assist fondamentali, mentre Fernan Torres ha segnato dalla panchina. Messi ha partecipato alla partita, ma senza riuscire a incidere significativamente sulla gara.