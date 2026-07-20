Spagna-Argentina le pagelle della finale | Rodri leader totale 8 Fernandez il rosso è un disastro 4

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella finale tra Spagna e Argentina, Rodri si è distinto come il giocatore più positivo, ricevendo un voto di 8 per la sua prestazione da leader. Fernandez ha invece ricevuto un 4, dopo aver ricevuto un cartellino rosso che ha pesato sulla squadra. Dani Olmo ha fornito assist fondamentali, mentre Fernan Torres ha segnato dalla panchina. Messi ha partecipato alla partita, ma senza riuscire a incidere significativamente sulla gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dani Olmo è stato il suggeritore assoluto per la Roja e la rete di Fernan Torres dalla panchina vale per l'eternità. Messi gioca la sua partita, ma si accende poco. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spagna argentina le pagelle della finale rodri leader totale 8 fernandez il rosso 232 un disastro 4
© Gazzetta.it - Spagna-Argentina, le pagelle della finale: Rodri leader totale (8). Fernandez, il rosso è un disastro (4)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, le pagelle di Inghilterra-Argentina 1-2: disastro di Tuchel (4); Messi (7,5) dipinge calcio. È finale contro la SpagnaL'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in semifinale ai Mondiali 2026, raggiungendo la finale contro la Spagna.

Spagna-Argentina 1-0, le pagelle: Ferran Torres (8) gol vittoria, Messi (4,5) spento, Cubarsì (7) mostruoso, Yamal (6) timido, Enzo Fernandez (4) espulsoLa Spagna ha vinto la finale del Mondiale battendo l'Argentina 1-0 con un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare.

Temi più discussi: Spagna-Argentina 1-0 d.t.s., pagelle: storico Ferran, Yamal delude, Messi si sveglia tardi; Le pagelle di Spagna-Argentina: Ferran Torres uomo-copertina, Messi opaco. Martinez para (quasi) tutto; Spagna-Argentina 1-0, le pagelle della finale dei Mondiali 2026; Le pagelle di Spagna-Argentina: Nico Williams dà la svolta, Messi stavolta non incide.

spagna argentina spagna argentina le pagelleSpagna campione del mondo, 1-0 sull'Argentina Ferran Torres eroe, Messi chiude senza la coppaLa Spagna è campione del mondo: spodestata l'Argentina grazie all'1-0 firmato da Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Un gol ... msn.com

spagna argentina spagna argentina le pagelleSpagna-Argentina 1-0 (dts), le pagelle: Torres uomo mondiale (8), lampi di Yamal (6,5). Messi finale senza gloria (5,5)Al MetLife Stadium di New York, nell'ultimo atto del Mondiale 2026, è la Spagna a laurearsi campione con un gol al 1' del secondo tempo supplementare di Ferran Torres ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web