La Spagna ha vinto la finale del Mondiale battendo l'Argentina 1-0 con un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. La squadra spagnola conquista il secondo titolo mondiale dopo quello del 2010. Tra i giocatori, Ferran Torres riceve il massimo voto con 8, mentre Messi ottiene 4,5. Cubarsì si distingue con un 7, Yamal ottiene 6, e Enzo Fernandez riceve un 4,5 prima di essere espulso.

La Spagna è campione del mondo: spodestata l'Argentina grazie all'1-0 firmato da Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Un gol che permette alle Furie Rosse di vincere la seconda coppa del mondo della propria storia dopo quella del 2010. Tutti si aspettavano Yamal, e invece la scena se la prende l'altro attaccante del Barcellona. Messi saluta, forse per sempre, i Mondiali senza coppa ma con la consapevolezza di aver dato tutto. Nei 90 minuti succede davvero poco. Il copione è chiaro, le Furie Rosse gestiscono il pallone e dettano il ritmo, l'Albiceleste aspetta e prova a ripartire ma con scarsi risultati. Leo Messi non viene quasi mai innescato e tocca pochi palloni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spagna-Argentina 1-0, le pagelle: Ferran Torres (8) gol vittoria, Messi (4,5) spento, Cubarsì (7) mostruoso, Yamal (6) timido, Enzo Fernandez (4) espulso

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