L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in semifinale ai Mondiali 2026, raggiungendo la finale contro la Spagna. Tuchel riceve un voto di 4 per la sua gestione, mentre Messi si distingue con 7,5, contribuendo con giocate decisive. La partita si è conclusa con un risultato identico a quello di quarant'anni fa, anche se in contesti diversi.

Finalissima. Come quarant'anni fa, l'Argentina batte l'Inghilterra con lo stesso risultato, un 2-1 maturato ovviamente in condizioni diverse. Ogni emozione valevole di evidenza è arrivata nel secondo tempo. Dopo l'iniziale gol di Gordon, però, la squadra di Tuchel si è abbassata troppo attendendo solo il fischio finale. L'Albiceleste si è ribellata al destino, segnando prima il pareggio con Enzo Fernandez e poi il gol della vittoria con Lautaro Martinez. Manco a dirlo, c'è la partecipazione di Messi in entrambe le reti. L'Argentina domenica giocherà la finale del Mondiale contro la Spagna. Una partita che assume l'aspetto della Finalissima che non si è giocata nel 2024 tra le vincitrici della Copa America e dell'Europeo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Mondiali 2026, le pagelle di Inghilterra-Argentina 1-2: disastro di Tuchel (4); Messi (7,5) dipinge calcio. È finale contro la Spagna

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Mondiali: Argentina in piazza, l'esultanza per i gol contro la Svizzera

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