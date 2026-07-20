Spagna-Argentina | le chiavi tattiche di una finale storica

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina si svolge con entrambe le squadre che si preparano a disputare una partita decisiva. Le due formazioni hanno scelto strategie diverse: la Spagna punta su un possesso palla prolungato, mentre l'Argentina si affida a contropiedi rapidi e a un attacco dinamico. Le formazioni sono state determinate nelle rispettive scelte di formazione e nelle tattiche di gioco, con obiettivi chiari di controllo del campo e di sfruttamento delle occasioni offensive.

L’angolo della partita. La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina promette di essere un confronto epico tra i migliori, con entrambe le squadre pronte a scrivere una pagina importante della storia del calcio. La Spagna, campione d’Europa, scenderà in campo con un 4-2-3-1 ben definito, mentre l’Argentina, campione del mondo in carica, risponderà con un 4-1-3-2. Le scelte di formazione annunciate dai rispettivi commissari tecnici, De la Fuente e Scaloni, riflettono le filosofie di gioco di entrambe le squadre, entrambe con un mix di esperienza e talento giovanile. La chiave tattica del match. Il modulo 4-2-3-1 della Spagna permette una maggiore flessibilità offensiva, con Yamal, Olmo e Baena che possono penetrare nelle linee difensive argentine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Spagna-Argentina, finale Mondiale 2026: analisi e chiavi tattiche

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Possibili chiavi della partita di stasera: - pressione della Spagna vs costruzione Argentina - lentezza di Rodri vs riaggressione Argentina - Duello Yamal - Tagliafico (metti Medina @scaloni) - tagli di MacAllister e soprattutto Nico G. tra/dietro Porro e Cubarsi x.com

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