La finale del Mondiale 2026 si giocherà tra la Spagna e l’Argentina. La partita si terrà in un impianto ancora da definire, con precedenti tra le due squadre in competizioni ufficiali che risalgono a diversi anni fa. La Spagna cerca il suo secondo titolo mondiale, mentre l’Argentina punta a mantenere il titolo conquistato nel 2022. Tra i giocatori in campo, spiccano due giovani talenti, uno di loro proveniente dalla squadra spagnola e l’altro dall’Argentina.

C’è la Spagna che insegue il secondo Mondiale della sua storia e c’è l’Argentina che vuole difendere il titolo conquistato nel 2022. Ma la finale del Mondiale 2026 ha anche un altro volto: quello del confronto tra Lamine Yamal, 19 anni, e Lionel Messi, 39, in un incrocio che mette uno di fronte all’altro un talento emergente e il suo idolo di sempre. Per la prima volta dopo 60 anni, l’ultimo atto della Coppa del Mondo riunisce anche i campioni in carica di Europa e Sud America. Una finale che vale storia e successione La sfida tra Spagna e Argentina non è soltanto una partita per il trofeo. Da una parte c’è una nazionale che ha già conquistato il Mondiale una sola volta, nel 2010. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna-Argentina, finale Mondiale 2026 tra Yamal e Messi: dove si gioca, precedenti, numeri e chiavi

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SPAGNA-ARGENTINA e il MONDIALE 2026 ORA PARLA FABIO

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