Filosofie opposte Messi contro Lamine Yamal le chiavi tattiche Spagna-Argentina chi si prende il mondo?

Durante la partita tra Spagna e Argentina, si sono affrontate due filosofie di gioco opposte. La Spagna ha puntato su un possesso palla più elaborato, mentre l’Argentina ha mostrato maggiore incisività offensiva. La sfida ha visto anche il confronto tra due giovani talenti, uno più esperto e uno emergente. La partita si è conclusa senza un vincitore, lasciando aperta la possibilità di un nuovo mondiale per entrambe le squadre.

Balliamo sul mondo con le stelle. Balliamo con la Spagna che insegue il secondo Mondiale della sua rivoluzione culturale, da vecchie “furie rosse” a nuova eleganza del pallone. Balliamo con l’Argentina che sogna un uno-due incredibile, riuscito soltanto all’Italia di Pozzo negli Anni 30 e al Brasile di Pelé nei Sessanta. Balliamo con Messi, il più grande con Diego e Pelé, ma che per quei meravigliosi incroci del pallone dovrà sfidare un po’ sé stesso in Lamine Yamal: l’erede ha fretta di aprire la successione dopo aver incantato l’Europeo a diciassette anni. Balliamo con i due ct della porta accanto, De la Fuente e Scaloni, scienziati sì ma del buon senso, dei sentimenti, anche dei pianti liberatori, perché il calcio è emozione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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¿Quién tomó la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal bebé, figuras de la final Argentina vs. España

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