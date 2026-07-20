Durante la cerimonia di premiazione del Mondiale 2026, un giocatore spagnolo ha compiuto un gesto insolito rivolto a un ex presidente degli Stati Uniti. Il calciatore ha fatto un movimento con la mano, che molti hanno interpretato come un tentativo di attirare l’attenzione o di disturbare. La scena non era mai stata vista prima in una premiazione di un torneo mondiale. La Spagna ha conquistato il titolo, dopo aver battuto l’Argentina ai supplementari.

La Spagna ha coronato una straordinaria cavalcata vincendo il Mondiale 2026, confermando di essere la nazionale più forte e completa del torneo. Ferran Torres ha deciso la finale contro l’Argentina ai supplementari, ma la scena più curiosa della serata è arrivata durante la premiazione.Sul palco, accanto al presidente FIFA Gianni Infantino, c’era anche Donald Trump. La presenza del presidente americano ha creato grande attesa e qualche imbarazzo: dopo l’episodio dello scorso anno al Mondiale per Club, quando Trump si era piazzato al centro delle foto ufficiali del Chelsea campione, molti si chiedevano se si sarebbe ripetuta la stessa scena. Questa volta però è intervenuto Rodri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Spagna-Argentina, il gesto di Rodri per fregare Trump: scena mai vista alla premiazione di un mondiale

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