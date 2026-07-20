Durante la premiazione del Mondiale, il capitano della Spagna ha rivolto un gesto rivolto a Donald Trump, invitandolo a spostarsi. Il gesto è avvenuto mentre il presidente della Fifa consegnava il trofeo alla squadra vincente. Trump era presente all’evento, che ha coinvolto anche il Canada e il Messico come organizzatori del torneo 2026. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo il significato del gesto.

Il gesto di Rodri durante la premiazione della Spagna al Mondiale Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, che con Canada e Messico hanno organizzato il Mondiale 2026, ha accompagnato il presidente della Fifa Gianni Infantino durante la premiazione della Spagna dopo la vittoria in finale contro l’Argentina. Prima di sollevare in cielo il trofeo, il capitano della nazionale spagnola Rodri ha “invitato” Trump a spostarsi con un gesto della mano. Il presidente Usa si è posizionato accanto ai calciatori in festa, non uscendo completamente dall’inquadratura della telecamera. Il commento di Azione sul gesto di Rodri a Trump Il gesto di Rodri durante la premiazione della Spagna dopo la finale dei Mondiali è stato commentato dall’account X ufficiale di Azione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rodri "invita" Trump a spostarsi durante la premiazione, il gesto del capitano della Spagna diventa politico

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