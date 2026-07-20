La premiazione di Trump alla Spagna campione del mondo è imbarazzante ma Rodri gli rovina i piani

Durante la premiazione della Spagna come campione del mondo, il presidente degli Stati Uniti si è avvicinato per posare nelle foto ufficiali, ma il capitano della squadra ha evitato l'interazione. In passato, lo stesso presidente aveva tentato di inserirsi nelle foto del Chelsea ai Mondiali per Club, ma anche in quell'occasione il capitano aveva evitato. La scena si è svolta davanti a telecamere e pubblico, senza che il dirigente riuscisse a inserirsi nelle immagini ufficiali.

Dopo l'ingerenza nelle foto ufficiali con il Chelsea alla premiazione degli ultimi Mondiali per Club, il Presidente degli Stati Uniti ha provato a rifarlo anche con la Spagna, ma capitan Rodri è stato più scaltro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il discorso di SINNER durante la premiazione dopo il trionfo a INDIAN WELLS

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