Spagna Argentina 1-0 LIVE | FERRAN TORRES! Roja avanti nel secondo supplementare

La Spagna ha segnato il gol decisivo nel secondo supplementare, portandosi in vantaggio contro l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026. La partita si è svolta al MetLife Stadium di New York.

di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 1-0: sintesi e moviola. 106? GOL FERRAN TORRES – LA SPAGNA LA SBLOCCA! Traversone dalla destra, sponda di testa di Nico Williams per la conclusione chirurgica sotto la traversa di Ferran. 105? Occasione Merino – Sfiora il gol il calciatore dell’Arsenal con il suo inserimento, ma senza successo. Altra grandissima chance per la Spagna. 101? Tiro Yamal – Non gira abbastanza il mancino di Lamine. Pallone alle stelle. 96? GOL ANNULLATO NICO WILLIAMS – Aveva insaccato nel tap-in Nico, ma l’arbitro ha fermato tutto! Ravvisato uno step on foot di Merino su Otamendi nell’azione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Ferran Torres Opens the Scoring for Spain Beautiful Goal vs Iraq

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