Spagna Argentina 1-0 LIVE | Roja in vantaggio con Ferran Torres
La Spagna ha segnato il gol decisivo con Ferran Torres, portandosi in vantaggio contro l'Argentina nel finale della finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York. La partita si conclude 1-0.
Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 1-0: sintesi e moviola. 106? GOL FERRAN TORRES – LA SPAGNA LA SBLOCCA! Traversone dalla destra, sponda di testa di Nico Williams per la conclusione chirurgica sotto la traversa di Ferran. 105? Occasione Merino – Sfiora il gol il calciatore dell’Arsenal con il suo inserimento, ma senza successo. Altra grandissima chance per la Spagna. 101? Tiro Yamal – Non gira abbastanza il mancino di Lamine. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie e thread social correlati
Spagna Argentina 0-0 LIVE: è Dibu vs la Roja, due parate volta su Olmo e Ferran!Durante la finale dei Mondiali 2026, il portiere della squadra argentina ha effettuato due parate decisive, una su Olmo e l’altra su Ferran.
Spagna-Argentina 0-0, la Roja domina l’avvio: Yamal sfiora il vantaggio – DirettaAlle 21:36, la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è iniziata con la squadra spagnola che ha preso il controllo del gioco fin da subito.
Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali 2026, il percorso verso la finale: da 48 squadre a Spagna-Argentina; Mondiali 2026, oggi la finale Spagna-Argentina: analisi e curiosità; Spagna-Argentina, un solo precedente nei Mondiali. Quella volta che Messi abbandonò lo stadio.
Poco divertimento in questo primo tempo fra Spagna e Argentina. È quello in assoluto con meno tiri nella storia delle finali dei Mondiali dal 1966 Spagna-Argentina (2026): 3 Argentina-Francia (2022) e Germania-Argentina (2014): 6 Francia-Croazia ( x.com
MONDIALI I Spagna - Argentina 0-0 alla fine del primo tempo della finale della Coppa del Mondo a New York CRONACA LIVE e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/speciali/mondiale-calcio-2026/2026/07/19/mondiali-spagna-argentina-0- facebook
[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit
Spagna-Argentina 0-0 dopo il 1° tempo supplementare, gol annullato a Nico WilliamsFinisce 0-0 anche il primo tempo supplementare della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. La Roja è andata veramente a un passo dal vantaggio, anzi l'aveva pure trovato. Ma andiamo con ordine. tuttomercatoweb.com
Spagna-Argentina 0-0 LIVE, finale Mondiali in diretta: annullato un gol a Nico Williams. Albiceleste in 10In diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it