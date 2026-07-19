Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 1-0: sintesi e moviola. 106? GOL FERRAN TORRES – LA SPAGNA LA SBLOCCA! Traversone dalla destra, sponda di testa di Nico Williams per la conclusione chirurgica sotto la traversa di Ferran. 105? Occasione Merino – Sfiora il gol il calciatore dell’Arsenal con il suo inserimento, ma senza successo. Altra grandissima chance per la Spagna. 101? Tiro Yamal – Non gira abbastanza il mancino di Lamine. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina 1-0 LIVE: Roja in vantaggio con Ferran Torres

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Spagna Argentina 0-0 LIVE: è Dibu vs la Roja, due parate volta su Olmo e Ferran!Durante la finale dei Mondiali 2026, il portiere della squadra argentina ha effettuato due parate decisive, una su Olmo e l’altra su Ferran.

Spagna-Argentina 0-0, la Roja domina l’avvio: Yamal sfiora il vantaggio – DirettaAlle 21:36, la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è iniziata con la squadra spagnola che ha preso il controllo del gioco fin da subito.

Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali 2026, il percorso verso la finale: da 48 squadre a Spagna-Argentina; Mondiali 2026, oggi la finale Spagna-Argentina: analisi e curiosità; Spagna-Argentina, un solo precedente nei Mondiali. Quella volta che Messi abbandonò lo stadio.

Poco divertimento in questo primo tempo fra Spagna e Argentina. È quello in assoluto con meno tiri nella storia delle finali dei Mondiali dal 1966 Spagna-Argentina (2026): 3 Argentina-Francia (2022) e Germania-Argentina (2014): 6 Francia-Croazia ( x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Spagna-Argentina 0-0 dopo il 1° tempo supplementare, gol annullato a Nico WilliamsFinisce 0-0 anche il primo tempo supplementare della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. La Roja è andata veramente a un passo dal vantaggio, anzi l'aveva pure trovato. Ma andiamo con ordine. tuttomercatoweb.com

Spagna-Argentina 0-0 LIVE, finale Mondiali in diretta: annullato un gol a Nico Williams. Albiceleste in 10In diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it