Pedri forse provoca e parte la rissa da saloon | Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulso
Leandro Paredes è stato espulso dopo aver aggredito Eric Garcia, Pedri e Gavi al termine della partita. L’episodio ha scatenato una rissa in campo, con il giocatore che si è lanciato contro più avversari. Dopo l’intervento dei giudici, Paredes è stato allontanato dal campo. L’episodio si è verificato subito dopo il fischio finale, con il centrocampista che ha perso la testa e ha attaccato diversi giocatori.
Rissa da Far West, anche se siamo all’estremo Est, ma sempre di America si tratta. Il “cattivo” è Leandro Paredes che perde la testa come in un saloon e aggredisce Eric Garcia, Pedri e Gavi dopo il fischio finale. Si becca un rosso immediato da Vincic e, a giudicare dalle immagini, difficilmente sarà squalificato per un solo turno. Però non sono chiare la dinamica e la causa del fattaccio. Paredes ha davvero perso la testa? Le ricostruzioni sono discordanti. Lisandro Martinez, argentino, racconta di un Pedri che si sarebbe avvicinato a Paredes irridendolo un po’ e dicendo che, senza Messi, addio Mondiale. Più o meno. Paredes allora avrebbe dato in escandescenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Paredes perde la testa, scatta la rissa dopo la fine di Spagna-Argentina: scene vergognoseDopo la fine della partita tra Spagna e Argentina, il centrocampista argentino ha iniziato una rissa, mettendo le mani al collo di un avversario e...
Da Simon e il Dibu a Rodri-Paredes, quanti duelli in Spagna-Argentina. E Yamal preoccupaNel match tra Spagna e Argentina, si sfidano giocatori come Yamal e Messi, Rodri e Paredes, Oyarzabal e Lautaro Martinez.
Temi più discussi: Pedri (forse) provoca e parte la rissa da saloon: Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulso; Yamal: Non abbiamo paura della Francia, vogliamo batterli per 3 volte di fila; Il sostegno di Gladis, la festa di mamma Yamal, le lacrime della signora Dzeko: le mamme del Mondiale; Mbappé: Con la Francia o vinci o ti massacrano. Il rigore sbagliato? Vi spiego perché.
Pedri (forse) provoca e parte la rissa da saloon: Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulsoPessimo dopo gara della finale iridata tra Argentina e Spagna: l'ex Roma e Juve spinge a terra Gavi a terra davanti all'arbitro. E l'Albiceleste diserta la sala stampa, parla solo il ct Scaloni: Loro ... gazzetta.it
Una caccia all’uomo. Questo sono stati i primi minuti. Una caccia all’uomo fatta di provocazioni, gomitate, entrate come quella senza senso di Enzo Fernandez al confine tra il giallo ed il rosso. L’Argentina ha meritato giocando un grande secondo tempo, i migl facebook
Pedri profetico sui Mondiali: il post di un anno fa che 'spoilera' la finaleÈ tornato virale un post del centrocampista del Barcellona che ha anticipato l'ultimo atto della Coppa del Mondo ... tuttosport.com