Leandro Paredes è stato espulso dopo aver aggredito Eric Garcia, Pedri e Gavi al termine della partita. L’episodio ha scatenato una rissa in campo, con il giocatore che si è lanciato contro più avversari. Dopo l’intervento dei giudici, Paredes è stato allontanato dal campo. L’episodio si è verificato subito dopo il fischio finale, con il centrocampista che ha perso la testa e ha attaccato diversi giocatori.

Rissa da Far West, anche se siamo all’estremo Est, ma sempre di America si tratta. Il “cattivo” è Leandro Paredes che perde la testa come in un saloon e aggredisce Eric Garcia, Pedri e Gavi dopo il fischio finale. Si becca un rosso immediato da Vincic e, a giudicare dalle immagini, difficilmente sarà squalificato per un solo turno. Però non sono chiare la dinamica e la causa del fattaccio. Paredes ha davvero perso la testa? Le ricostruzioni sono discordanti. Lisandro Martinez, argentino, racconta di un Pedri che si sarebbe avvicinato a Paredes irridendolo un po’ e dicendo che, senza Messi, addio Mondiale. Più o meno. Paredes allora avrebbe dato in escandescenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedri (forse) provoca e parte la rissa da saloon: Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulso

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