La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha registrato oltre 13,2 milioni di spettatori su Rai 1, con un 69% di share. La partita ha attirato un pubblico molto numeroso, risultando uno degli eventi televisivi più seguiti degli ultimi anni.

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina domina gli ascolti TV: Rai 1 supera i 13,2 milioni di spettatori e il 69% di share. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha regalato un autentico boom di ascolti su Rai 1, confermandosi come uno degli eventi televisivi più seguiti degli ultimi anni. Sono stati 12 milioni e 455 mila telespettatori, con uno share del 67,9%, a seguire il match disputato allo stadio di New. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Digital-news.it - Finale Mondiali 2026, boom di ascolti su Rai 1: oltre 13,2 milioni per Spagna-Argentina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

USMNT DEFEATS Australia without Pulisic for BEST WC start since 1930 (Reaction) | DUEL NATS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiali, share da record per la finale: oltre 13 milioni di italiani hanno seguito Spagna-Argentina. Boom per Rai1

Ascolti tv ieri, 19 luglio 2026, boom per la finale dei Mondiali 2026: per Spagna-Argentina 12,4 mln di spettatori e 68% di shareLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha registrato 12,4 milioni di spettatori e il 68% di share, dominando gli ascolti televisivi di...

Temi più discussi: Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro); Spagna-Argentina: orario, tv e Halftime Show con Madonna e Shakira; Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori; Quanti soldi guadagna chi vince i Mondiali? I premi a Spagna, Argentina e tutte le Nazionali.

Finale Mondiali 2026, boom di ascolti su Rai 1: oltre 13,2 milioni per Spagna-ArgentinaLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina domina gli ascolti TV: Rai 1 supera i 13,2 milioni di spettatori e il 69% di share. Leggi i dettagli ... digital-news.it

L'effetto Mondiali arriva anche all'anagrafe. In Perù, almeno 559 neonati sono stati registrati con un nome ispirato a Erling Haaland, Calciatore norvegese. Lo riferisce il Registro nazionale di identificazione e stato civile (Reniec), ripreso dalla stampa locale, x.com

Mondiali 2026, sconfitta l'Argentina: la Spagna è Campione del MondoFinale Mondiali 2026, la Spagna supera l’Argentina e conquista il suo secondo titolo mondiale dopo il trionfo del 2010: la Roja torna nella storia con una nuova generazione di campioni. notizie.it

Si prevede che il Go Fest: Finale porterà gli Effetti Avventura di Mewtwo e il TM Contro reddit