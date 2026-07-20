Finale Mondiali 2026 boom di ascolti su Rai 1 | oltre 13,2 milioni per Spagna-Argentina

Da digital-news.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha registrato oltre 13,2 milioni di spettatori su Rai 1, con un 69% di share. La partita ha attirato un pubblico molto numeroso, risultando uno degli eventi televisivi più seguiti degli ultimi anni.

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La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina domina gli ascolti TV: Rai 1 supera i 13,2 milioni di spettatori e il 69% di share. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha regalato un autentico boom di ascolti su Rai 1, confermandosi come uno degli eventi televisivi più seguiti degli ultimi anni. Sono stati 12 milioni e 455 mila telespettatori, con uno share del 67,9%, a seguire il match disputato allo stadio di New. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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