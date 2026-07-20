Durante la finale di Spagna-Argentina, la Rai ha registrato il massimo di ascolti stagionali, con 12,4 milioni di spettatori e un share del 67,9%. La trasmissione ha attirato una percentuale significativa di pubblico, confermando il successo della copertura televisiva. La Rai ha comunicato ufficialmente questi dati, evidenziando un record stagionale di ascolti per l’evento.

Che la Rai stesse facendo numeri pazzeschi era già noto, ma ieri, durante la finale, la tv di Stato ha raggiunto il picco di ascolti stagionale. A riportarlo è stata la stessa emittente. Spagna-Argentina, gli ascolti della Rai. Riporta la Rai: “ Boom di ascolti su Rai1 ieri sera in occasione della finale del Campionato mondiale di calcio: sono stati 12 milioni 455 mila con uno share del 67,9% i telespettatori che hanno seguito il match Spagna- Argentina.” Boom di ascolti su #Rai1 ieri sera in occasione della finale del Campionato mondiale di calcio: sono stati 12 milioni 455 mila con uno share del 67,9% i telespettatori che hanno seguito il match Spagna- Argentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spagna-Argentina, ascolti record per la Rai: 12,4 milioni di spettatori e il 67,9% di share

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