Ascolti tv ieri 19 luglio 2026 boom per la finale dei Mondiali 2026 | per Spagna-Argentina 12,4 mln di spettatori e 68% di share
La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha registrato 12,4 milioni di spettatori e il 68% di share, dominando gli ascolti televisivi di ieri. La partita ha attirato un pubblico molto ampio su Rai1, con numeri elevati che evidenziano l'interesse per l'evento sportivo. La trasmissione ha superato di gran lunga altri programmi e eventi trasmessi nella stessa giornata. I dati si riferiscono alla totalità delle persone che hanno seguito la partita in diretta.
La finale dei Mondiali 2026 ha monopolizzato gli ascolti tv di ieri, domenica 19 luglio 2026, e regalato a Rai1 numeri eccezionali. Il match tra Spagna e Argentina, trasmesso in prima serata, ha catalizzato l'attenzione del pubblico con una media di oltre 12,4 milioni di telespettatori e sfiorato il 68% di share, lasciando ampio distacco a tutta la concorrenza. Canale 5 si conferma secondo canale della serata con Racconto di una Notte, mentre le altre reti si dividono quote di pubblico decisamente più contenute. Ascolti tv ieri sera: boom dei Mondiali 2026 su Rai1 La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in onda su Rai1, conquista 12. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Ascolti TV | Domenica 19 Luglio 2026. Boom per la finale dei Mondiali: 67.9% con quasi 12,5 milioni (solo i supplementari 74.9%)La finale dei Mondiali del 2026, trasmessa su Rai1, ha registrato una media di 12 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 67,9%.
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Su Rai 1 la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha dominato la prima serata, arrivando al 74,9% di share nei supplementari. Gli ascolti tv di ieri, domenica 19 luglio 2026, hanno premiato nettamente la partita per la Coppa del Mondo, che su Rai facebook
Ieri sera vista la partita, colpisce il cuore che ci mettono certi Paesi. Ho ripensato ai nostri: fuori e subito in ferie. Ho visto gli ascolti di ieri sera. Non si gioca una partita, si gioca per il Paese. Sarà una finale stupenda. #SpagnaArgentina #Argentinaspagna x.com
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