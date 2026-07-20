Ascolti tv ieri 19 luglio 2026 boom per la finale dei Mondiali 2026 | per Spagna-Argentina 12,4 mln di spettatori e 68% di share

Notizia in breve

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina ha registrato 12,4 milioni di spettatori e il 68% di share, dominando gli ascolti televisivi di ieri. La partita ha attirato un pubblico molto ampio su Rai1, con numeri elevati che evidenziano l'interesse per l'evento sportivo. La trasmissione ha superato di gran lunga altri programmi e eventi trasmessi nella stessa giornata. I dati si riferiscono alla totalità delle persone che hanno seguito la partita in diretta.