Centosette minuti per vincere la Coppa del Mondo. Il gol di Ferran Torres ai tempi supplementari chiude la pratica dopo un dominio di oltre cento minuti delle Furie Rosse. La Spagna è campione del mondo, Messi saluta l’ Argentina e la manifestazione in lacrime. Davanti allo schermo ci sono oltre 13 milioni di italiani con uno share del 70%, ascolti record per la finalissima con il pubblico in massa su Rai1 ma anche su RaiPlay e Dazn. Solo sulla prima rete del servizio pubblico, dalle 21.05 alle 00.02, si sintonizzano 12.455.000 telespettatori con il 67,9% di share. Nel dettaglio, su Rai1 tra il primo tempo (12.061.000 con il 62,5%) e il secondo tempo (12. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, share da record per la finale: oltre 13 milioni di italiani hanno seguito Spagna-Argentina. Boom per Rai1

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