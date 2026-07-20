La Spagna ha battuto l'Argentina 1-0 in finale, conquistando il secondo titolo mondiale. La rete decisiva è arrivata durante la partita, che ha visto la squadra europea prevalere sull'avversario, inclusa la presenza di Messi. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, consegnando alla Spagna il trofeo. La vittoria è stata confermata pochi minuti fa sul web.

2026-07-20 00:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta. Il gol di Ferran Torres al 37° secondo dei tempi supplementari ha messo fine ad una finale tesa e frammentaria mentre l’Argentina alla fine ha esaurito la resistenza. È stata la degna conclusione di un torneo che la Spagna aveva dominato per tutto il tempo. Hanno avuto la meglio sui campioni in carica per lunghi tratti, ma ci è voluto un momento di qualità da parte di Torres, che si è agganciato al respingimento di Nico Williams su cross di Porro e si è infilato in rete, per separare due squadre che si erano annullate a vicenda per 105 minuti frustranti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Spagna – Argentina 1-0: resoconto, risultato e gol della Roja che batte Messi e conquista il secondo titolo mondiale

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Débrief ESPAGNE - ARGENTINE : 1-0 - FINALE DE LA COUPE DU MONDE 2026

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