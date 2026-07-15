La Spagna ha battuto la Francia 2-0 a Dallas, qualificandosi per la finale della Coppa del Mondo 2026. La partita si è conclusa con due gol spagnoli, mentre la squadra francese ha tentato di reagire senza successo. La vittoria ha permesso alla Roja di raggiungere la finalissima del torneo. La partita si è svolta il 14 luglio. La Francia ha concluso la sua corsa nel torneo, mentre la Spagna si è guadagnata la possibilità di giocare per il titolo mondiale.

2026-07-14 23:14:00 Breaking news: La Spagna si è assicurata un posto nella finale della Coppa del Mondo 2026 con un’impressionante vittoria per 2-0 sulla Francia a Dallas, ponendo fine alle speranze di Didier Deschamps di un addio trionfante. La Roja affronterà ora l’Inghilterra o l’Argentina nella finale di domenica dopo aver prodotto una prestazione disciplinata e clinica che ha frustrato l’attacco stellato della Francia. La svolta è arrivata dopo 20 minuti, dopo un momento di brillantezza e coraggio di Lamine Yamal. L’ala adolescente si è lanciata davanti a Lucas Digne mentre il difensore francese tentava di liberare le sue linee, ottenendo un contatto e un rigore nonostante le proteste dei Les Bleus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Francia – Spagna 0-2: resoconto, risultato e gol per il primo posto della Roja nella finale della Coppa del Mondo

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