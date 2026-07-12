Nella partita valida per la Coppa del Mondo 2026, l’Argentina ha battuto la Svizzera con un punteggio di 3-1. Julian Alvarez ha segnato un gol spettacolare, contribuendo alla vittoria. L’Argentina si è qualificata per le semifinali e affronterà l’Inghilterra nei prossimi turni. La sfida si è svolta con continui scambi di gioco, culminati con il gol decisivo di Alvarez.

2026-07-12 05:58:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’eccezionale tiro di curling di Julian Alvarez e il gol di Lautaro Martinez hanno portato l’Argentina a superare i 10 giocatori della Svizzera dopo i tempi supplementari a Kansas City per organizzare mercoledì una semifinale della Coppa del Mondo 2026 contro l’Inghilterra. L’attaccante dell’Atletico Madrid Alvarez, oggetto di un’offerta di 129 milioni di sterline dal Real Madrid a giugno, ha segnato in modo spettacolare al 112° minuto, con Martinez che si è infilato nove minuti più tardi come parte di un contropiede per condannare Die Nati a un’altra crudele sconfitta nella partita, persa al 118° minuto negli ottavi del 2014. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo 2026: Argentina – Svizzera 3-1 – resoconto, risultato, gol con l’Inghilterra che affronterà Lionel Messi dopo che il sublime gol di Julian Alvarez ha aiutato i detentori a raggiungere le semifinali

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Argentina 3-1 Switzerland | All Goals & Highlights Lionel Messi Leads Argentina | World Cup 2026

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