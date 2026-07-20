Le pagelle di Spagna-Argentina | Ferran Torres uomo-copertina Messi opaco Martinez para quasi tutto
La partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con un risultato che ha visto protagonisti Ferran Torres, considerato il migliore in campo, e Lionel Messi, apparso meno incisivo. Il portiere spagnolo Simon ha mantenuto la porta inviolata con un intervento su Messi all'inizio, mentre altri interventi sono risultati semplici. Il terzino Porro ha spinto e proposto soluzioni offensive con regolarità.
Spagna. Simon 6 – Sostanzialmente inoperoso a parte una uscita su Messi in apertura. Per il resto è ordinaria amministrazione. Porro 6 – Spinge e si propone con continuità. A volte si prende qualche licenza poetica di troppo, ma gioca una buona partita. Cubarsi 7 – Autorevole nonostante la giovane età. La Spagna comanda il gioco e dietro lascia le briciole. Destro secco nella ripresa parato da Martinez. Non la fa prendere ad Alvarez e al 120' salva da campione a centro area. Laporte 6.5 – Con Alvarez e Messi in agguato potrebbe essere difficile giocare con tranquillità, invece se la cava senza mai sbandare. (Dal 99’ Garcia 6 - Lavoro in funzione della squadra). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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