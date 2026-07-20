Le pagelle di Spagna-Argentina | Ferran Torres uomo-copertina Messi opaco Martinez para quasi tutto

Notizia in breve

La partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con un risultato che ha visto protagonisti Ferran Torres, considerato il migliore in campo, e Lionel Messi, apparso meno incisivo. Il portiere spagnolo Simon ha mantenuto la porta inviolata con un intervento su Messi all'inizio, mentre altri interventi sono risultati semplici. Il terzino Porro ha spinto e proposto soluzioni offensive con regolarità.