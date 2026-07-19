Spagna Argentina 1-0 | Roja campione del Mondo

Notizia in breve

La Spagna ha vinto 1-0 contro l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York. La partita si è conclusa con il gol decisivo nei minuti finali. La squadra spagnola si è laureata campione del mondo, battendo l'Argentina dopo una gara combattuta. La finale ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, con poche occasioni da rete e un andamento equilibrato fino al gol decisivo.