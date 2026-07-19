Spagna Argentina 1-0 | Roja campione del Mondo
La Spagna ha vinto 1-0 contro l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York. La partita si è conclusa con il gol decisivo nei minuti finali. La squadra spagnola si è laureata campione del mondo, battendo l'Argentina dopo una gara combattuta. La finale ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, con poche occasioni da rete e un andamento equilibrato fino al gol decisivo.
di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 1-0: sintesi e moviola. 114? GOL ANNULLATO FERRAN TORRES – Yamal in profondità per Ferran Torres che non sbaglia nell’uno contro uno con Dibu. Bandierina su però poi, fuorigioco. 106? GOL FERRAN TORRES – LA SPAGNA LA SBLOCCA! Traversone dalla destra, sponda di testa di Nico Williams per la conclusione chirurgica sotto la traversa di Ferran. 105? Occasione Merino – Sfiora il gol il calciatore dell’Arsenal con il suo inserimento, ma senza successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
España vs Argentina | Final Mundial 2026
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È ! Nella finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina non c’è stata storia: 20 tiri totali a 2, 2 gol annullati e 1 gol segnato. x.com
MONDIALI I Spagna - Argentina 0-0 alla fine del primo tempo della finale della Coppa del Mondo a New York CRONACA LIVE e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/speciali/mondiale-calcio-2026/2026/07/19/mondiali-spagna-argentina-0- facebook
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Spagna-Argentina 1-0 (dts), le pagelle: Torres uomo mondiale (8), lampi di Yamal (6,5). Messi finale senza gloria (5,5)Al MetLife Stadium di New York, nell'ultimo atto del Mondiale 2026, è la Spagna a laurearsi campione con un gol al 1' del secondo tempo supplementare di Ferran Torres ... leggo.it
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