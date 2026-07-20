La Spagna ha vinto la finale mondiale per la seconda volta nella sua storia, battendo 1-0 l'Argentina al MetLife Stadium. La partita si è conclusa con la rimonta dell'Albiceleste che non è riuscita a pareggiare. La vittoria consente alla nazionale spagnola di conquistare il titolo mondiale. La gara si è giocata davanti a un pubblico presente allo stadio. Nessun altro dettaglio sui marcatori o sui minuti finali è stato comunicato.

Questa volta all'Albiceleste la rimonta non è riuscita. La Spagna di Luis de la Fuente è campione del mondo per la seconda volta nella storia grazie all'1-0 del MetLife Stadium. 16 anni dopo la cavalcata riuscita a Vicente del Bosque in Sudafrica, sotto gli occhi dei campioni del 2010, torna ad esultare Re Felipe VI di Spagna. Era campioni d'Europa contro campioni della Coppa America. Hanno avuto la meglio i primi, che hanno comandato il gioco per gran parte del match. L'Argentina di Scaloni non si è mai resa veramente pericolosa nei 90 minuti, con Unai Simón chiamato in causa poche volte. Nel primo tempo una partita un po' spenta, con gli squilli di Yamal dopo pochi minuti che rappresentano le occasioni più concrete. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Spagna-Argentina 0-1, la Roja è Campione del Mondo per la seconda volta nella storia

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