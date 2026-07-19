Spagna Argentina 0-0 LIVE | è Dibu vs la Roja due parate volta su Olmo e Ferran!

Durante la finale dei Mondiali 2026, il portiere della squadra argentina ha effettuato due parate decisive, una su Olmo e l’altra su Ferran. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0, disputata allo MetLife Stadium di New York tra Spagna e Argentina. La sfida si è svolta senza reti segnate durante i tempi regolamentari, con il portiere argentino che si è distinto per le sue interventi.

di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 66? Colpo di testa Ferran Torres – Yamal sguscia via a destra, cross per Ferran Torres che gira di testa ma trova la presa centrale di Martinez. 64? Tiro Dani Olmo – Spagna in netto dominio del match. Arriva con pericolosità al tiro Dani Olmo in questo frangente: tentativo potente, in qualche modo Dibu Martinez respinge in calcio d’angolo. 47? Occasione Baena – Lampo ad inizio ripresa. Baena scalda il mancino con una conclusione pericolosa dal limite: si allunga Dibu Martinez e dice di no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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España vs Argentina | Final Mundial 2026

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