Spagna Adrián Ibarra muore a 13 anni durante la festa per il Mondiale | crolla una fontana davanti a centinaia di persone

Da notizieaudaci.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 13 anni è morto durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio in Spagna. L'incidente è avvenuto a Ciudad Rodrigo, quando una fontana è crollata davanti a centinaia di persone. La scena si è verificata durante la celebrazione del secondo titolo mondiale del paese. La morte del ragazzo è avvenuta sul posto, senza ulteriori dettagli sulle cause del crollo. La comunità locale sta indagando sull’accaduto.

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La tragedia a Ciudad Rodrigo durante i festeggiamenti per il trionfo della Roja. La gioia per il secondo titolo mondiale della Spagna si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’intero Paese. A Ciudad Rodrigo, nella provincia di Salamanca, il tredicenne Adrián Ibarra ha perso la vita nella notte durante i festeggiamenti per la vittoria della Roja nella finale dei Mondiali 2026. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte nella centralissima fontana dell’Árbol Gordo, storico punto di ritrovo scelto da decenni dai tifosi per celebrare i grandi successi sportivi. Proprio mentre centinaia di persone stavano cantando, sventolando bandiere e arrampicandosi sul monumento, una parte della struttura ha improvvisamente ceduto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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