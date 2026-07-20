Mondiali in Spagna 13enne muore schiacciato dal crollo di una fontana durante la festa

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna ai Mondiali, a Ciudad Rodrigo una fontana è crollata, schiacciando un ragazzo di 13 anni. La tragedia è avvenuta nella parte occidentale del paese, mentre alcuni tifosi si erano arrampicati sulla fontana. La vittima è rimasta sotto le macerie e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

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Una ragazzo di 13 anni è morto durante la festa per la vittoria dei Mondiali da parte della Spagna. La tragedia a Ciudad Rodrigo (Salamanca), nella parte occidentale del Paese, dove è crollata una parte di una fontana su cui si erano arrampicati diversi tifosi. Il crollo ha travolto i presenti: l’adolescente è l’unica vittima, mentre altre persone sono rimaste ferite. “Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni. Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia “, ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione “agli altri feriti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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