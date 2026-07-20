Durante il Gran Premio di Spa, Antonelli si è distinto come il migliore, recuperando il risultato perso a Silverstone. Russell ha finito la gara in testacoda nella ghiaia di Les Combes, interrompendo la sua partecipazione al Mondiale. La Ferrari ha ripreso a correre, mentre Verstappen ha ottenuto il massimo dei punti. Hadjar ha effettuato una significativa rimonta, coprendo oltre metà del tracciato belga. L'Aston Martin ha concluso la gara senza ulteriori sviluppi, lasciando il circuito.

Spa restituisce ad Antonelli ciò che Silverstone gli aveva tolto. Russell lascia il Mondiale nella ghiaia di Les Combes. Ferrari finalmente corre, Verstappen massimizza, Hadjar rimonta mezzo Belgio, Aston saluta dall'iperuranio. Intanto la Formula 1 trasforma Pouhon in una colonnina di ricarica: anche il futuro, ormai, va attaccato alla presa. ANTONELLI 10 E LODE Verstappen lo sorprende, lui reagisce e si riprende la testa. Poi la VSC gli mette Leclerc davanti: aspetta, colpisce al 34° giro e vince. Spa gli restituisce Silverstone. Il salto è mentale. LECLERC 10 Va davanti, resiste fino al 34esimo giro, cede soltanto alla Mercedes superiore. Charles finalmente corre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Spa, le pagelle: Antonelli re delle Ardenne, Russell in croce, Leclerc rinasce

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